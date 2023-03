Wie dit weekend op zoek was naar een goede work-out, die moest op de Grote Markt van Dendermonde zijn. Want daar hebben zo'n 200 sportievelingen een spinningmarathon gehouden. En dat voor het goeie doel. Het is de tweede keer dat de Ladies Circle in Dendermonde de spinningmarathon organiseert. Vorig jaar kon dat nog onder een stralende zon in open lucht, dit jaar was dat iets anders. Dan maar onder een tentje in de gietende regen.