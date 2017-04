Voetbalclub FCV Dender is nu al zeker van een plaatsje in de eindronde. Dat meldt de club op haar website. Dender krijgt in de rangschikking twee punten erbij. Dat komt omdat er in de uitwedstrijd tegen Deinze bij de thuisploeg een niet-speelgerechtigde speler op het wedstrijdblad stond. De wedstrijd die eindigde op 0-0, wordt nu omgezet in 0-5 in het voordeel van Dender. FCV Dender kan daardoor niet meer bijgebeend worden door Heist en speelt zeker de eindronde.