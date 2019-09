In Geraardsbergen willen ze de Sint-Batholomeuskerk graag erkend zien als basiliek. Dat zou dan de tweede basiliek zijn bij ons in de streek, en de vierde in Oost-Vlaanderen. Een promotie tot basiliek kan, want vorig jaar nog werd een kerk in Ronse tot diezelfde eretitel verheven. "Ook in onze kerk liggen relieken van een heilige", zeggen ze in Geraardsbergen. Namelijk die van de apostel Bartholomeus, de patroonheilige van de stad. Het is dus het onderzoeken waard, klinkt het.