Vlaamse Waterweg plaatst vijf extra knijtenvallen aan Durme in Temse

Aan de Durmedijk in Elversele heeft de Vlaamse Waterweg vijf extra knijtenvallen geplaatst, samen met het het Agentschap Natuur en Bos. De vallen zijn aangebracht ter hoogte van het Klein Broek. Op die plaats was er de afgelopen dagen en weken al veel overlast van knijten. De insecten zijn kleine mugjes waarvan de beten erg vervelend zijn. De Vlaamse Waterweg gebruikt vallen die voorzien zijn van een ledlamp met uv-licht, en dat moet de insecten aantrekken. Met een speciaal net is het de bedoeling dat enkel knijten in de val terechtkomen. Voorlopig kunnen die vallen de dieren wel niet uitroeien.