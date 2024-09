Vlaamse Waterweg bestrijdt knijten in Temse met extra maatregelen

De Vlaamse Waterweg neemt bijkomende maatregelen om het knijtenprobleem aan te pakken, in het Klein Broek in Temse. De buurt heeft daar al langer last van de vervelende insecten. De Vlaamse Waterweg last nu een tijdelijke testfase in tijdens de wintermaanden, die ervoor moet zorgen dat het aantal knijten serieus afneemt, tegen volgende zomer. Want het is vooral bij warmte dat de knijtenpopulatie toeneemt. Via bressen in de dijk van het Klein Broek zal het in- en uitwateren tijdelijk gereguleerd worden. En het Groot Broek in Waasmunster wordt stapsgewijs ontploderd om zo de kans op knijtenhinder te verminderen.