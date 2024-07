Vlaamse vlaggen halfstok in Sint-Lievens-Houtem: "Geen verplichte fusies door Vlaamse regering"

Niet overal worden de Vlaamse vlaggen trots uitgehangen. In Sint-Lievens-Houtem hangt de vlag vandaag halfstok. Het is een symbolische actie van het gemeentebestuur, uit protest tegen de mogelijke plannen van de nieuwe Vlaamse regering om fusies tussen gemeentes te gaan verplichten. Maar Sint-Lievens-Houtem is tegen een gedwongen fusie. Financieel loopt alles goed in de gemeente, en een fusie met bijvoorbeeld Zottegem of Herzele, dat zien de inwoners niet zitten, volgens de burgemeester. Hij roept Vlaams formateur Matthias Diependaele uit Zottegem op om rekening te houden met de bezorgdheden.