Vlaamse regering zet licht op groen voor stadionproject Bevegemse Vijvers in Zottegem

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet, voor de ontwikkeling van het stadionproject in Zottegem. Op de Bevegemse Vijvers wil het stadsbestuur onder meer een gymzaal en een polyvalente zaal bouwen. De padelvelden worden ook uitgebreid, en de atletiekpiste is al aangelegd. Onder meer door protest van de buurt, liepen de plannen in het verleden al vertraging op. Vorig jaar weigerde de provincie de plannen nog. Maar de stad ging in beroep bij de Vlaamse regering en heeft nu toch een vergunning beet.