Vlaamse regering maakt meer dan 20 miljoen euro vrij voor de aankoop van woningen in de Dendervallei

De Vlaamse regering heeft 21 miljoen euro vrijgemaakt voor de aankoop van woningen in de Dendervallei. Dit werd vanochtend gezegd in de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams Parlement. De huizen zullen worden afgebroken, om de regio in de toekomst beter te beschermen tegen wateroverlast. De regering voert ook gesprekken met actiecomités die de vernieuwing van de stuwen tegenhouden, maar tot nu toe zonder succes.