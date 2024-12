Vlaamse Regering keurt GRUP voor LFPC in Aalst definitief goed na het advies van Raad van State

In Aalst is de stad weer een stap dichter bij de komst van een een forensisch psychiatrisch centrum in deelgemeente Erembodegem. De Vlaamse regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief goedgekeurd na het advies van de Raad van State. In zo'n LFPC verblijven personen met een psychische kwetsbaarheid of mentale beperking die een misdrijf pleegden. De buurt rond de Gates-site protesteert al langer tegen de komst van het LFPC, toch wil de nieuwe Vlaamse regering doorgaan met de plannen.