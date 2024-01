Nog dit jaar zal er gewerkt worden aan de Durmebrug in Waasmunster. De brug is onveilig, tot op de draad versleten en moet dringend vervangen worden. Het gaat weliswaar nog maar om voorbereidende nutswerken. Maar er komt dus eindelijk schot in de zaak, want de Durmebrug is al vele jaren een doorn in het oog van de gemeente. De grote werken aan de brug zouden dan in 2025 beginnen. De brug zal vervangen worden en ze wordt ook breder gemaakt. Dat heeft mobiliteitsminister Lydia Peeters geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Stijn De Roo van CD&V. Kostprijs van de werken is 7,2 miljoen euro. Dat is een slordige 2,5 miljoen meer dan een jaar geleden. Dat komt voornamelijk door de gestegen prijzen van de materialen