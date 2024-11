Vlaamse Regering gaat er alles aan doen om bodemsanering af te dwingen bij SVK in Sint-Niklaas

De Vlaamse Regering gaat er alles aan doen om de bodemsaneringen af te dwingen, waaraan de voormalige asbestproducent SVK in Sint-Niklaas nog moet voldoen. Dat heeft Vlaams minister Jo Brouns in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van het Sint-Niklase parlementslid voor PVDA Debby Burssens. SVK produceerde tot 1998 asbestmaterialen, ook al was het in de jaren 60 al duidelijk dat er gezondheidsrisico's waren bij blootstelling aan asbest. Begin dit jaar eiste de Vlaamse Regering dat het bouwmaterialenbedrijf het bedrijfsterrein in Sint-Niklaas zou opruimen, en dat ze een soort schadevergoeding moesten betalen voor de asbestvervuiling in Vlaanderen. In het Vlaams parlement dringt onder meer PVDA nu aan op meer dringende maatregelen.