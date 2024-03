Vlaamse overheid investeert 150.000 euro in renovatie stadhuis Geraardsbergen

In Gijzegem, bij Aalst, is gisteravond een gebouw van de Chiro volledig in de vlammen opgegaan. Wat de oorzaak is van de brand is nog onduidelijk. Enkele uren eerder waren er enkele leden van de jeugdbeweging nog ter plaatse geweest. Toen de brandweer rond half negen aan de Eerste Bochtweg arriveerde, sloegen de vlammen al metershoog door het dak. Uiteindelijk hadden ze het vuur vrij snel onder controle en konden ze een overslag naar de andere gebouwen vermijden. Een brandweerman raakte gewond. Het gebouw zelf is volledig uitgebrand.