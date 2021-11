Vlaamse Milieumaatschappij gaat grondwater onderzoeken op PFAS

De jaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem kan dus min of meer normaal doorgaan. Al hebben we natuurlijk nog altijd af te rekenen met dat vervelende virus. Laat ons even kijken hoe het er in onze ziekenhuizen aan toe gaat. Tegenover onze laatste update vrijdag zijn er in elk groot ziekenhuis coronapatiënten bijgekomen. In het OLV en ASZ in Aalst en in het Sint-Niklase AZ Nikolaas is die stijging het sterkst. In totaal liggen er nu net geen honderd patiënten met COVID-19 in onze streekziekenhuizen. Zestien van hen worden verzorgd op de afdelingen Intensieve Zorgen.