Vlaamse Hockey Lige helpt Wetteren bij oprichting van nieuwe hockeyclub

We blijven nog even in het voetbal, want trainer Timmy Simons verlengt zijn contract bij FCV Dender. Dat maakte de club bekend in een videoboodschap. De ex-Rode Duivel kwam bij het begin van de eindronde aan het roer bij Dender. Zijn doel was duidelijk, namelijk om Dender in 1B te houden. Met 20 op 30 kwam de ploeg uit Denderleeuw nooit in de problemen. Zo was een verlengd verblijf in de Challenger Pro League een feit. Nu tekent Simons dus voor twee extra seizoenen. Bij Dender willen ze de ervaring en voetbalkennis van Timmy Simons ook gebruiken voor de verdere uitbouw en professionalisering van de club.