Vlaamse formatie - Zottegemnaar Matthias Diependaele (N-VA) wordt formateur

Wie is Matthias Diependaele?

Matthias Diependaele werd geboren in Sint-Niklaas en groeide op in Zottegem. In 2006 studeerde hij af als licentiaat Rechten aan de KU Leuven, waarna hij onmiddellijk aan de slag ging als politiek medewerker van Europarlementslid Frieda Brepoels. Hij was toen al actief in het dagelijks bestuur van Jong N-VA. In 2009 werd Diependaele een eerste keer verkozen in het Vlaams Parlement. In 2013 werd hij er fractieleider van N-VA, in opvolging van Kris Van Dijck. De 33-jarige Diependaele moest daarmee een gezicht geven aan de verjonging van de partij. Na de verkiezingen van 2014 mocht de Oost-Vlaming die positie houden. Als fractieleider toonde Diependaele zich al een groot verdediger van budgettaire orthodoxie. 'We gaan niet dezelfde fouten maken als vroeger', zei hij bij het debat over de regeerverklaring in 2014. 'We gaan geen schuld opbouwen.' In 2019 mocht hij vervolgens zelf als minister de leiding nemen over de Vlaamse boekhouding. Een jaar later brak echter de coronacrisis uit en moest Vlaanderen het begrotingsevenwicht loslaten. Naast de onmiddellijke aanpak van de crisis, sloeg ook het relanceplan van 4,3 miljard euro een krater. Daarna volgden nog de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Vorig jaar bedroeg het Vlaamse begrotingstekort 1,507 miljard euro. Dit jaar zou het cijfer 3,7 miljard euro in het rood gaan, maar Diependaele en zijn collega's stelden zich tot doel in 2027 weer aan te knopen met een evenwicht. Met zijn woonbeleid was Diependaele deze legislatuur een van de grootste mikpunten van Vooruit. De partij hekelde dat het geld voor de sociale woningbouw jaar na jaar niet raakte uitgegeven en dat er te strenge regels kwamen voor sociale huurders. Met 47.001 stemmen in Oost-Vlaanderen stond de minister bij de jongste verkiezingen op de achtste plaats van het lijstje met grootste aantal voorkeurstemmen voor het Vlaams Parlement. Partijgenoten Jan Jambon en Zuhal Demir gingen hem vooraf in de rangschikking. Diependaele is ook lokaal actief. Voor hij minister werd, was hij schepen in Zottegem. In 2022 legde hij de eed af als burgemeester van de Oost-Vlaamse gemeente, nadat die positie zoals afgesproken in het midden van de legislatuur van CD&V naar N-VA ging. Hij liet zich onmiddellijk vervangen door partijgenote Evelien De Both.