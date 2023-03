Vlaamse boeren in tractorstoeten naar Brussel voor 'economisch leefbaar' stikstofakkoord

Eén jaar na de start van de oorlog in Oekraïne verblijven er nog altijd zo'n 300 Oekraïense vluchtelingen in Aalst. Om die mensen aan een job te helpen, organiseerde de stad vandaag een Jobdag voor Oekraïners, in samenwerking met Travi, het sectorfonds voor de uitzendsector, de VDAB en verschillende andere partners. Een kleine 100 Oekraïners kwam kijken of er voor hen werk was. Want die zoektocht verloop niet altijd even vlot. Om hen te helpen organiseerde Travi 2 workshops in het Oekraïens over uitzendarbeid en solliciteren in België. Daarna konden ze bij VDAB terecht om hun CV op te maken of voor andere vragen. Met een CV in de hand, konden de Oekraïense werkzoekenden tenslotte kennismaken met uitzendkantoren die vacatures bijhadden uit verschillende sectoren.