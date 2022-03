Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA): "Burger mag niet opdraaien voor schade die gemeenten lijden door PFOS"

In het Vlaams Parlement heeft de PFOS-onderzoekscommissie haar eindrapport voorgesteld. Die commissie moest onderzoeken of de overheid fouten heeft gemaakt in de aanpak van de PFOS-vervuiling door de chemische fabriek 3M in Zwijndrecht. Belangrijkse conclusie is dat chemiereus 3M de grootste verantwoordelijkheid draagt. Het Amerikaanse bedrijf heeft niet transparant genoeg gecommuniceerd over de lozing van de schadelijke stof. Tijdens de hoorzittingen werkte 3M ook amper mee, stelt de commissie. Daarnaast is ook de politiek in de fout gegaan. Maar één bepaalde politicus of minister aanduiden als schuldige doet de commissie niét. De vervuiling is kunnen gebeuren door een reeks foute beslissingen. Ten derde werken de overheidsdiensten niet goed samen. De verschillende administraties hadden veel meer informatie met elkaar moeten delen, besluit de commissie.