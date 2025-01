Vlaams Parlementslid en festivalorganisator Kurt De Loor (Vooruit) trekt aan alarmbel

De muziekfestivals in ons land hebben het steeds moeilijker om te overleven. Zo stopt Rock Ternat ermee. Live Is Live, Melkrock en Labadoux Festival lassen een pauze in. Vlaams Parlementslid Kurt De Loor, die ook organisator is van Rock Zottegem, trekt aan de alarmbel. Hij vraagt dat Cultuurminister Caroline Gennez luistert naar de noden van de festivalsector. Er zijn momenteel te veel regels, zeg De Loor. En er zou een te grote druk liggen op vrijwilligers.