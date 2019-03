Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz: "Alles aan doen om Aalst Carnaval erkend te houden"

Waarom zijn de Britten zo Brits? Op die vraag probeert auteur en Engelandkenner Harry De Paepe uit Berlare een antwoord te vinden in zijn boek Stiff Upper Lips. Het boek is ondertussen al aan zijn zevende druk toe. En dat is hoogst uitzonderlijk in het Nederlands taalgebied. De verklaring is simpel, zegt De Paepe. In tijden van Brexit willen heel wat mensen weten hoe die mensen van over het Kanaal nu precies in elkaar zitten.