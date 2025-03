Vlaams minister Jo Brouns: "PFAS-bodemsanering van woongebied rond 3M in Zwijndrecht gaat gewoon door"

De vernietiging van het zogeheten sitebesluit 'PFAS 3M Zwijndrecht', door de Raad van State een week geleden, heeft geen gevolgen voor de bodemsanering van de gronden en tuinen in de woongebieden rond de 3M-fabriek. Dat antwoordde Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns gisterennamiddag in het Vlaams Parlement, op een vraag van N-VA-parlementslid Andy Pieters. Vorige week zei de Raad van State dat de Vlaamse regering met dat sitebesluit haar bevoegdheden had overschreden, door chemiebedrijf 3M strengere PFAS-voorwaarden op te leggen dan wat voorzien is in het bodemdecreet. Maar het arrest betreft andere bodemsaneringsprojecten dan diegene die voorzien zijn in het woongebied, verduidelijkt de minister nu.