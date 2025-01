Vlaams minister Caroline Gennez: "Mistoestanden in woonzorgcentra mogen niet meer blijven aanslepen"

We moeten bekijken hoe we in de toekomst mistoestanden in woonzorgcentra nog sneller kunnen aanpakken of voorkomen. Dat antwoordde Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez, in de bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement, aan parlementslid Jeremie Vaneeckhout, van Groen. De vraag komt er nadat een man uit Aalst vorige week een klacht indiende tegen woonzorgcentrum De Mouterij in Aalst, voor onopzettelijke doding en schuldig verzuim, nadat zijn moeder er begin vorig jaar tijdens haar verblijf ziek was geworden en stierf. Na een hele reeks van klachten en negatieve inspectieverslagen was De Mouterij ook maandenlang geschorst door het Departement Zorg. Die schorsing werd vorige maand opgeheven, omdat er verbeteringen merkbaar waren. Maar het zorgcentrum staat voorlopig nog altijd wel onder verhoogd toezicht. Jeremie Vaneeckhout wou van de minister weten welke initiatieven ze neemt ze om wantoestanden in woonzorgcentra tegen te gaan.