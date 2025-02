Eendracht Aalst Lede wil binnen 5 jaar in eerste nationale spelen, ook supporters zitten voortaan mee aan tafel

De Vlaamse regering investeert 150.000 euro in het belfort van Aalst. Het gebouw dateert uit de vijftiende eeuw en is UNESCO-werelderfgoed.

Het belfort van Aalst krijgt een grondige opknapbeurt. Met de steun van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts worden het dak en de gevel gerestaureerd. In totaal kosten de werken bijna 900.000 euro. Er wordt ook een lift geïnstalleerd, om het gebouw toegankelijker te maken. Want de stad wil de toeristische troef nog meer uitspelen. Het is de bedoeling dat de deuren opnieuw kunnen open gaan in het voorjaar van 2027.