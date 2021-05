Vlaams geld voor nieuwe ziekenhuisvleugel AZ Lokeren

Er komen nog dit jaar 3 zogenoemde OverKophuizen bij in onze streek, in Aalst, Wetteren en in Sint-Niklaas. In zo'n overkophuis kunnen jongeren terecht voor allerlei activiteiten én voor professionele therapeutische hulp. Met dit project wil Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke en het Agentschap Opgroeien preventief werken aan het mentale welzijn van jongeren. De eerste vijf OverKopHuizen, waaronder ook eentje in Gent, werden in 2016 opgericht naar aanleiding van Rode Neuzen Dag.