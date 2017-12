Vlaams geld om spoorlijnen Dendermonde-Puurs en Dendermonde-Aalst te activeren

Een ongeval op de E40 in Erpe-Mere heeft de ochtendspits danig in de war gestuurd. Een vrachtwagen die in de richting van Gent reed, ging er dwars door de middenberm. Brokstukken lagen verspreid over het wegdek en de snelweg moest worden afgesloten. Ook op de lokale wegen in de omgeving liep het verkeer helemaal vast.