Vlaams budget voor 500 plaatsen meer in Wase scholen

De onderwijszone Sint-Niklaas krijgt 6,35 miljoen euro voor 535 extra plaatsen in het secundair onderwijs. Onder die onderwijszone vallen ook Beveren, Temse, Stekene, Kruibeke en Sint-Gillis-Waas. Vooral in Sint-Niklaas en Beveren is er heel wat vraag naar plaatsen in de scholen. Zonder extra middelen zou er tegen het schooljaar 2027-28 een plaatstekort kunnen zijn. Gisteren zag u al in ons nieuws dat er ook 410 plaatsen zullen bijkomen in Dendermonde. De Vlaamse regering voorziet in totaal 180 miljoen euro om bijna 15.000 plaatsen te creëren. Het geld wordt dan gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe gebouwen of lokalen. Ook in het basisonderwijs komen er extra plaatsen. In de onderwijszone Sint-Niklaas zouden dat er 280 zijn.