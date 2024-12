Vlaams Belang zet lijsttrekker én lijstduwer uit bestuur in Aalst

In Aalst zijn zowel de lijsttrekker als de lijstduwer van Vlaams Belang bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen niet langer lid van het lokale partijbestuur. Bij de samenstelling van het nieuwe bestuur van de lokale afdeling van Vlaams Belang is er geen plaats meer voor Adeline Blancquaert en Griet Diaz. Waarom dat zo is, daar wil niemand van de partij iets over kwijt. Ook Erik Tackaert, de stiefvader van Griet Diaz, stapt ontgoocheld uit de partij. Ook hij was verkozen maar kon niet zetelen, omdat zijn stiefdochter dat al doet. Hij voelt zich nu in de steek gelaten, dat meldt hln.be. Vlaams Belang eindigde na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober als tweede partij, met 20,9% van de stemmen en 10 zetels in de gemeenteraad.