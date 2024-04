Vlaams Belang zet inspraak centraal op Oost-Vlaams congres: "Maak referenda bindend voor gemeentefusies"

Als gemeenten willen fuseren dan moeten gemeentebesturen advies vragen aan de inwoners via een referendum. En de uitslag van dat referendum moet bindend zijn. Dat hebben de kopstukken van Vlaams Belang gezegd tijdens hun Oost-Vlaams verkiezingscongres in Wachtebeke. Het is een duidelijke uithaal naar de totstandkoming van de fusie Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. In Zwijndrecht sprak een groot deel van de opgedaagde kiezers zich tegen een fusie uit, en toch is ze er gekomen. Dat kan niet, zegt Vlaams Belang. Inspraak van het volk is belangrijk en moet ook gehoord worden. De partij bulkt van het vertrouwen. In de peilingen is het de grootste, en vooral in Oost-Vlaanderen staan ze sterk.