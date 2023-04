Vlaams Belang zelfzeker op Oost-Vlaamse familiedag: "Nog 650 stemmen en we kunnen besturen zonder coalitiepartner"

In Moerbeke is afgelopen nacht rond half vier een wagen in de gracht beland. De chauffeur reed op de Edingseweg in de richting van Geraardsbergen waar hij om onbekende reden de controle over het stuur verloor. Het voertuig kwam naast de rijweg in de gracht terecht en eindigde tegen een muur. De bestuurder is zelf uit de wagen gekropen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de man is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Edingseweg een tijdlang afgesloten voor het verkeer.