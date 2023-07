In Waasmunster, aan de Durmebrug is een paard gered uit een modderpoel. Een van de eigenaars merkte op dat een van de twee paarden ontbrak op de weide. Het paard, een zwarte merrie lag in een diepe modderpoel naast de weide aan de Durmebrug. Het dier dat in paniek was, werd mogelijks opgeschrikt door wandelaars met honden. De brandweer kwam ter plaatse alsook iemand met een graafkraan. Na een uur lag het paard op het droge en werd het naar een dierenkliniek gebracht.