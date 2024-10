Vlaams Belang wil grootste worden in Sint-Niklaas, Lokeren en Ninove: "We gaan voor een offer they can't refuse"

"Zelfs als we de absolute meerderheid halen in Ninove, ga ik contact opnemen met de plaatselijke N-VA-afdeling om samen te werken." Dat zegt Guy D'haeseleer. De kopman van Forza Ninove was vanmiddag één van de sprekers op een bijeenkomst van Vlaams Belang in Lokeren. Partijvoorzitter Tom Van Grieken hoopt om onder meer in Lokeren, Ninove, Dendermonde en Sint-Niklaas de grootste partij te worden én mee te besturen. In heel Europa zijn partijen als de onze aan zet. Dat kan ook op lokaal niveau, zegt van Grieken.