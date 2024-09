Vlaams Belang wil grootste worden in Aalst: "Beter bestuur geven aan de Aalstenaar"

Bij Vlaams Belang in Aalst hopen ze bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de grootste partij te worden. Dat was ook al zo het geval bij de verkiezingen in juni. En bij de partij willen ze op dat elan verdergaan. Het is dringend tijd voor verandering in de Ajuinstad, klinkt het. Zeker op het vlak van veiligheid, mobilitieit en identiteit. En als Vlaams Belang het initiatiefrecht krijgt, willen ze met iedereen rond de tafel gaan zitten.