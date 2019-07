Vlaams Belang voert actie tegen boerkini aan zwembad in Wetteren

In het openluchtzwembad De Warande in Wetteren zorgde het toelaten van een vrouw in boerkini voor de nodige commotie. De Warande is voor alle duidelijkheid geen recreatiedomein van de provincie, maar wel van de gemeente zelf. Woensdag wilde daar dus een vrouw gaan zwemmen met boerkini. Eerst werd ze geweigerd, maar na een gesprek met de directie werd ze dan toch toegelaten. Dat was niet naar de zin van de lokale Vlaams Belang afdeling die vanmiddag actie voerde aan het zwembad. Na enkele boerkini-incidenten vorig jaar, had een rechter geoordeeld dat de zwembaden in Gent en Merelbeke het kledingstuk niet mochten verbieden. Op basis van die uitspraak zou de vrouw in Wetteren klacht kunnen indien bij Unia, het centrum voor gelijke kansen. De gemeente zal het voorval verder bespreken met de directie van het zwemdomein. De actievoerders hier vinden dat er met twee maten gewichten wordt gewerkt.