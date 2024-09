Vlaams Belang trekt door Aalst met pompier, terwijl Groen actie voert met rolstoelen en buggy’s

Met nog exact twee weken te gaan, draaien de campagnes trouwens op volle toeren. En soms komen de politieke partijen origineel uit de hoek. De kandidaten van Vlaams Belang in Aalst trokken door de deelgemeenten, met een pompierwagen, aangekleed vol verkiezingsaffiches. Geïnspireerd op Aalst carnaval, én met een eigen Aalsters campagnelied. Vlaams Belang wil daarmee vooral de aandacht vestigen op de acht deelgemeenten. Want die mogen niet vergeten worden, zegt de partij. En ook oppositiepartij Groen voerde campagne. Niet met auto's of pompiers, maar wel met roelstoelen en krukken. De partij wil betere en veiligere voetpaden in Aalst. Want de afgelopen jaren is er te weinig geïnvesteerd in toegankelijkheid, zegt Groen. Het wil daarom een voetpadenplan. Kandidaat Kris zit al anderhalf jaar in een rolstoel en ondervindt het elke dag.