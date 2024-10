Vlaams Belang scoort met lijsttrekker Kristof Slagmulder 38 procent: "Inwoners willen een Vlaams en rechts bestuur"

Kristof Slagmulder treedt in de voetsporen van zijn buurman Guy D'haeseleer, en haalt meer dan 38 procent van de stemmen. Dat is een bonus van 12 procent. Vlaams Belang haalt 12 zetels. Dat zijn twee zetels te weinig voor een absolute meerderheid. Vlaams Belang moet nu in twee weken tijd proberen een coalitie te vormen. Maar dat zal heel moeilijk worden. Daarna komt burgemeester Jo Fonck aan zet met Iedereen Vooruit.