Vlaams Belang ongerust over vrijkomen asbest bij renovatie sociale woonwijk in Stekene, maar dat is nergens voor nodig

De groendienst van de stad Lokeren is vandaag aan de slag gegaan op het kerkhof in de stad. Dat was nodig want het kerkhof had te kampen met heel wat onkruid. Daarover waren er ook klachten op sociale media. Maar die klachten waren niet de aanleiding van de snoeiactie deze ochtend. Door de natte zomer is er opvallend meer onkruid gegroeid rond de graven. En op sommige plekken wordt er minder gemaaid en laat de stad de natuur de vrije loop. Nog de hele week worden de beuken gesnoeid en het gras gemaaid, zodat de kerkhoven er proper bijliggen voor het najaar. Want met Allerheiligen en Allerzielen verwachten ze hier altijd meer volk.