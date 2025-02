Kristof Slagmulder, kopman van Vlaams Belang, de grootste oppositiepartij in Denderleeuw, is sceptisch over de nieuwe taalplannen. Eerst zien, en dan geloven, zegt hij. Hij vindt, net als zijn partijgenoot Guy D'haeseleer in Ninove, dat Babbelonië het geld niet waard is. Ook hij wil het project afschaffen en de centen anders besteden.