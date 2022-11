Vlaams Belang lanceert kinderboek over Zwarte Piet: "Activisten maken kinderdroom kapot"

En we blijven nog even in Dendermonde, want vanaf morgen tot en met maandag loopt daar de tweede editie van Féerie Florale. Voor dit bloemsierkunstevent zijn alle zalen van het Dendermondse stadhuis letterlijk in de bloemetjes gezet. De honderden lichtjes en kerstballen zorgen al voor een feeërieke kerstsfeer. Elf gerenommeerde floristen en enkele lokale verenigingen stellen er vier dagen lang hun werk tentoon. Op vrijdag, zaterdag en zondag kunnen de bezoekers ook genieten van bloemendemo's en modeshows. Voor deze tweede editie is ook de Dendermondse Grote Markt en de buitenkant van het stadhuis mooi versierd.