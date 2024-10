Vlaams Belang, Iedereen Vooruit en cd&v met vertrouwen op laatste campagnedag in Denderleeuw

In Denderleeuw kijken ze vooral naar de score van Vlaams Belang. De partij van kopman Kristof Slagmulder is er al de grootste, met zo'n 25 procent van de stemmen. Maar hij wil nog groeien. Burgemeester Jo Fonck wil de sjerp het liefste behouden en trekt terug onder de vlag van Vooruit naar de kiezer. En dan is er ook nog cd&v. Jan De Nul hoopt met zijn partij minstens even goed te doen als in 2018. We volgden de drie Denderleeuwse tenoren tijdens hun laatste campagnedag.