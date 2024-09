Vlaams Belang heeft een schepen in Erpe-Mere! Voormalig N-VA-schepen sluit zich aan bij partij, bestuur neemt haar bevoegdheden af

In Erpe-Mere heeft onafhankelijk schepen Gerda Van Steenberge beslist om op te komen voor Vlaams Belang. Ze kan zich al een tijdje niet meer vinden in het cordon sanitaire en stapte voor de federale verkiezingen al op bij N-VA. Bij Vlaams Belang krijgt ze de plaats van mede-lijstduwer op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze hoopt dat het cordon in Erpe-Mere na 13 oktober doorbroken wordt.