Vlaams Belang heeft een schepen in Erpe-Mere! Voormalig N-VA-schepen sluit zich aan bij partij, bestuur neemt haar bevoegdheden af

Gerda Van Steenberge, huidig schepen in Erpe-Mere stapt uit N-VA en trekt naar het Vlaams Belang. De schepen is geen voorstander van het cordon sanitaire, en vindt het niet kunnen dat N-VA Vlaams Belang al voor de verkiezingen geen kans geeft. Het is volgens Van Steenberge een zuiver ideologische keuze. Ze blijft wel als onafhankelijke zetelen. Het gemeentebestuur is alvast niet akkoord met de beslissing van Van Steenberge en zou dinsdag haar bevoegdheden als schepen afnemen. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.