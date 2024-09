Vlaams Belang Denderleeuw: "Wij pleiten voor een 'VIP-police', een 'Very Irritating Police' voor de probleembuurten

In Denderleeuw heeft Vlaams Belang gisteravond zijn programma voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Een hele boterham, met maar liefst 100 concrete voorstellen. Veiligheid, een migratiestop en een andere aanpak zijn de speerpunten. Daarnaast pleit Vlaams Belang in Denderleeuw ook voor een schepen van Vlaamse Zaken. De ambitie van de partij is duidelijk: de grootste worden en het initiatiefrecht binnenhalen. En dan hopen dat er een partner gevonden wordt om Denderleeuw te besturen.