Vlaams Belang Denderleeuw stelt lijst voor: "We willen de grootste blijven"

Op de vooravond van de Vlaamse feestdag heeft Vlaams Belang Denderleeuw zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Kristof Slagmulder is lijsttrekker en ook kandidaat-burgemeester. Want de ambitie van Vlaams Belang is duidelijk: de grootste in Denderleeuw blijven en het initiatiefrecht in handen krijgen om een bestuur te vormen. Maar dat zal alvast zonder Vooruit zijn. Vorig weekend stelde burgemeester Jo Fonck in ons nieuws alvast zijn veto tegen een bestuur met Vlaams Belang.