In Denderleeuw zullen N-VA en Vlaams Belang de volgende legislatuur niet samen besturen. Vlaams Belang was op 13 oktober de grote winnaar in Denderleeuw, met 38 procent van de stemmen. Het zocht daarom een coalitiepartner in N-VA, maar volgens hen is het water tussen beide partijen te diep. Kristof Slagmulder zal dus niet de volgende burgervader worden van Denderleeuw. Huidig burgemeester Jo Fonck van Iedereen Vooruit mag volgende week aan de slag om een coalitie te vormen met cd&v en N-VA.

