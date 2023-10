Vlaams Belang Aalst kiest voor nieuw gezicht: Adeline Blancquaert wordt kandidaat-burgemeester

Adeline Blancquaert. Dat wordt de lijsttrekker van Vlaams Belang bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Aalst. Een verrassende, nieuwe naam. Blanquaert is afkomstig uit Kalken en zit al even in de gemeenteraad van Gent. Ze is ook Vlaams parlementslid. Maar om privéredenen verhuist ze binnenkort naar Erembodegem. Blancquaert wil met het Vlaams Belang de resultaten van de peilingen omzetten in een goede verkiezingsuitslag, en het cordon sanitaire in de ajuinenstad doorbreken.