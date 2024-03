Vitaz-ziekenhuizen onthullen plannen voor ambitieuze nieuwbouw in Lokeren

Wie zijn of haar bloed wil laten controleren op PFAS-waarden, heeft nog tot volgende week donderdag de tijd om zich in te schrijven. Mensen die in een straal van 5 kilometer rond de 3M-fabriek wonen, komen in aanmerking. Het Departement Zorg doet nu een laatste oproep aan iedereen die zich nog niet heeft ingeschreven om het toch te doen. Want hoe meer mensen hun bloed laten onderzoeken, hoe beter de inzichten die ze krijgen over de verspreiding van PFAS in de regio en over de gezondheidseffecten. Ook aan moeders met kinderen onder de twaalf jaar wordt gevraagd zich te laten onderzoeken. Het departement wil zo snel mogelijk kunnen overgaan tot de verwerking van de resultaten.