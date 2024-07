Vitaz wereldwijd pionier in vermijden van heupfracturen met LOEP

De Orthokliniek van de Wase ziekenhuisgroep Vitaz is een wereldwijd pionier in de preventie van heupfracturen. En dat met een techniek met de naam 'Local Osteo-Enhancement Procedure'. In het Vitaz zijn er intussen al 225 van dergelijke ingrepen uitgevoerd op zeven jaar tijd. Er wordt een substantie ingespoten in de heup die het bot versterkt. Eén op de drie vrouwen en één op de vijf mannen zullen in hun leven een breuk oplopen als gevolg van osteoporose. Dat is een ziekte die leidt tot het verlies van botsterkte en bot-densiteit. Met de inspuitingen en de techniek om die osteoporose zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft het Vitaz nu, naar eigen zeggen, de meeste expertise ter wereld opgebouwd.