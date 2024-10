Het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas wil graag een PET-CT-scanner in huis halen. Daarmee kunnen tumoren opgespoord worden. Vitaz behandelt elk jaar heel wat patiënten met kanker. Volgens hen hoeven die niet naar universitaire ziekenhuizen uit te wijken, het is comfortabeler als patiënten in hun eigen streek verzorgd kunnen worden.