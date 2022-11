Vitaz bouwt nieuwe polikliniek: afbraakwerken in Temse zijn gestart

De Vlaamse woonzorgcentra kampen met een ernstig personeelstekort. Bij één op de tien is dit zo nijpend dat er niets anders opzit dan een opnamestop in te voeren of een afdeling te sluiten. In het gloednieuwe woonzorgcentrum Populierenhof in Nieuwkerken voelen ze dat ook. Het nieuwe rusthuis werd een jaar geleden al geopend, maar een deel ervan is nog altijd niet in gebruik, omdat er dus geen personeel genoeg is.