Op de campus in Hamme is de vernieuwde polikliniek van AZ Niklaas officieel in gebruik genomen. In de Hospitaalstraat zitten voortaan alle activiteiten op het gelijkvloers, waar alle lokalen een grondige opknapbeurt hebben gekregen. Naast medische beeldvorming en een bloedprikplaats is er ruimte voor acht disciplines, waar gelijktijdig kan worden gewerkt. Omdat de lokalen door meerdere artsen kunnen worden gebruikt, is het totale aanbod ruimer. Op de eerste verdieping bevindt zich het brugzorghuis MIRA, dat plaats biedt aan 20 patiënten. De fotoclub van Hamme voorzag het gebouw met enkele typische beelden van Hamme en de omgeving.