In Aalter zijn gisterenmiddag zo'n 200 mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de opgelegde coronamaatregelen. De organisatie achter de bijeenkomst 'Viruswaanzin' vindt dat de virologen en de overheid overdrijven en het virus gevaarlijker voorstellen dan het is. Wij peilden naar de argumenten van deze mensen en legden die voor aan viroloog Marc Van Ranst.